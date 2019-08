Salvini: il 20 agosto sfiduceremo Conte

"Non ho capito perche' il Presidente della Camera Fico, invece di mettere prima in agenda il taglio dei parlamentari, lo ha messo dopo la mozione di sfiducia. Non e' colpa mia e non mi permetto certo di interpretare i pensieri del presidente Fico". Lo afferma il vice premier e ministro dell'Interno, intervenuto a Non Stop News su Rtl 102.5.

"Il 20 agosto sfiduceremo il premier", ribadisce Salvini, che aggiunge: "In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, e' quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perche' gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio e'". "Il 14 agosto, con 7 ministri leghisti, avremmo potuto far finta di niente, invece abbiamo scelto di metterci in gioco. Il tutto e' nelle mani del Presidente della Repubblica, che con equilibrio e saggezza sapra' cogliere quello di cui il Paese ha bisogno - sottolinea Salvini -.

Se tagli i parlamentari puoi aspettare 6-7 mesi senza governo e senza maggioranza, oppure votare subito. La legge lo permette. E poi attuare il taglio. Non vorrei che qualcuno tirasse a perdere tempo".

(ITALPRESS)