Pluto di Aristofane al Castello di Donnafugata di Ragusa

Un immenso successo per la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa. Sold out in ogni data, lunghissimi applausi, ovazioni, messaggi da ogni dove di complimenti e approvazioni, richieste continue di nuove repliche e posti a sedere per gli spettacoli in programma: sono questi gli straordinari

riscontri che la compagnia ragusana diretta da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna ha ricevuto in queste settimane. Ieri si è concluso il secondo ciclo di spettacoli in scena nel bellissimo Parco interno del Castello di Donnafugata, dedicati a due emozionanti tragedie greche: Medea di Euripide, una prima assoluta per la compagnia con una magistrale Federica Bisegna come protagonista, ed Edipo Re di Sofocle, che è stata riproposta dopo il successo dello scorso anno, ottenendo altrettanta ovazione, con uno straordinario Vittorio Bonaccorso nel ruolo del re di Tebe.

Molto stimata la regia di entrambi gli spettacoli curata da Bonaccorso e il livello interpretativo raggiunto dai giovani talenti iblei, impegnati come mai prima d’ora in uno sforzo teatrale immenso, andando in scena contemporaneamente con due opere classiche, e per questo molto apprezzati da un pubblico più che entusiasta. Ma l’estate di G.o.D.o.T. non si conclude qui: dal 21 al 25 agosto infatti un nuovo impegno con un altro spettacolo, stavolta una commedia scritta da Aristofane. Con “Pluto” gli attori ragusani torneranno quindi a solcare il palcoscenico speciale della scalinata al Parco del Castello di Donnafugata per cinque serate per le quali è già iniziata la corsa per accaparrarsi un posto in platea.

Il cast, guidato da Vittorio Bonaccorso e da Federica Bisegna, sarà composto da Giuseppe Arezzi, Giuseppe Arrabito, Giancarlo Iacono, Luca Lo Destro, Monica Firullo, Giulia Guastella, Francesco Piccitto, Lorenzo Pluchino, Rita Scrofani, Alessio Barone, Beatrice Bracchitta, Claudia Campo, Monica Chessari, Martina Di Maria, Sofia La Rosa, Andrea Lauretta, Gabriel Napoli, Anna Pacini, Mario Predoana, Maria Grazia Tavano, Marisol Tirri, Arianna Vitale, Mattia Zecchin. Anche per Pluto la regia e le scelte musicali sono di Vittorio Bonaccorso, mentre Federica Bisegna cura l’adattamento testi e i costumi. Orario inizio spettacoli ore 21.30. Sponsor della rassegna, che gode del patrocinio gratuito del Comune, è Banca Mediolanum, ufficio consulenza finanziaria di Via Virgilio a Ragusa.