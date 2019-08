Emergenza rifiuti in provincia di Ragusa, mozione del M5S

La Regione rilasci urgentemente l’Autorizzazione integrata ambientale per l’impianto di TMB a Cava dei Modicani. Lo chiede il M5s, in una mozione, prima firmataria la deputata regionale Stefania Campo, presentata a seguito dell’emergenza rifiuti che si è venuta a creare in diversi comuni della provincia di Ragusa nelle ultime settimane.

“La discarica, com’è noto – dice Stefania Campo - è satura e non può ricevere altri rifiuti, pertanto anche quelli provenienti da Ragusa, dopo il trattamento meccanico e la divisione del secco e dell’organico, vengono trasferiti in altre discariche con costi dunque maggiori. Tali ordinanze contingibili e urgenti si rendono necessarie dal momento che i competenti organi regionali non hanno ancora provveduto all’istruttoria e al rilascio della relativa autorizzazione in via ordinaria dell’impianto TMB in questione”. Una vera e propria emergenza per la quale è fondamentale che la Regione si impegni e faccia la propria parte, non lasciando i sindaci dei vari comuni da soli, tra l’altro in un periodo di grande afflusso di villeggianti e turisti oltre che di grande caldo. “Non si può chiedere ai cittadini di tenere i rifiuti in casa, come sta accadendo per esempio nel territorio di Santa Croce Camerina dove per diversi giorni l’umido non è stato ritirato.

Sono necessari provvedimenti urgenti per il bene di tutti. Ricorrono infatti nella fattispecie le situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, non essendo possibile provvedere diversamente stante anche l’indisponibilità di impianti infra moenia. Resteremo vigili e attenti, avendo a cuore la salubrità del territorio e la salute dei cittadini”.