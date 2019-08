Caretta Caretta ha fatto il suo nido a Marina di Modica

Un evento eccezionale per la spiaggia di Marina di Modica, scelta all'alba di oggi da una tartaruga Caretta Caretta per depositare le sue uova. Lo splendido esemplare è arrivato al centro dell'arenile, nella zona del laghetto e dopo avere percorso qualche metro di spiaggia ha scelto dove fare il suo nido. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato per fortuna un addetto alla pulizia.

La zona è stata subito segnalata e le associazioni animaliste hanno già provveduto a recintare la zona per metterla al sicuro. Calpestare il nido potrebbe significare distruggere le uova e far morire le piccole tartarughine che nasceranno.