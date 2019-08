Dieta dello sportivo per dimagrire e tenere in forma i muscoli

La dieta dello sportivo aiuta dimagrire e a mantenere in forma i muscoli. La dieta dello sportivo prevede una serie di alimenti proteici poveri di grassi, come: latte scremato, yogurt, carne magra, pesce, legumi. La dieta dello sportivo è la dieta ideale per chi pratica sport.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dello sportivo. Colazione: un bicchiere di latte intero con 30 g di cereali da colazione e un frutto. Spuntino di metà mattina:una fetta biscottata con un cucchiaino di marmellata e un tè verde. Pranzo: 80 g di riso al pomodoro con un'insalata di radicchio rosso e 40 g di parmigiano reggiano a tocchetti. Merenda: un frutto di stagione e una tisana di zenzero. Cena: 200 g di pollo ai ferri e verdure in abbondanza con 70 g di pane integrale. Per finire, mezza porzione di cheesecake ai mirtilli. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico.

Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, colon irritabile, meteorismo o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.