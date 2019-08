Dieta Fricker per dimagrire in fretta: due menù dimagranti

La dieta Fricker è una dieta che permette di dimagrire in fretta. E’ stata ideata dal dottor Fricker. La dieta Fricker è una dieta a due velocità, una ad alta velocità e l’altra a velocità più moderata.

La dieta Fricker ad alta velocità permette di dimagrire in fretta, mangiando carne, pesce, verdure (condite con poche materie grasse), latticini e frutta. Sono vietati il pane, i farinacei e i cibi zuccherati. Questa dieta ad alta velocità si basa quindi su alimenti ricchi di proteine e poveri di calorie. La seconda velocità, piu’ moderata, permette di dimagrire meno velocemente ma con risultati più duraturi. Puo’ continuare per vari mesi e puo’ aiutare a stabilizzare il proprio peso dopo una fase pendolino. E’ quindi una dieta ideale a lungo termine che permette, grazie ai farinacei, di sentirsi sazi e in forma. Se preferisci perdere peso lentamente ma definitivamente, questa è la dieta che fa per te.

Come la dieta ad alta velocità, essa si basa su proteine animali (carne, pesce, uova, latticini), fibre, vitamine e minerali (frutta e verdura) e acidi grassi essenziali. Ma vediamo cosa si mangia in una giornata tipo della dieta ad alta velocità. Colazione con un tè o caffè, 2-4 latticini, frutta (non spremuta). Pranzo e cena : verdure crude o zuppa di verdura, carne e pesce a volontà, verdura a volontà, il tutto accompagnato da un cucchiaio d’olio, un latticino e un frutto. Ora vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta Fricker a velocità moderata.

Colazione con un tè o caffè, fette biscottate o cereali integrali secondo appetito, 1 latticino, 1 frutto (non spremuto). Pranzo: verdure crude o zuppa di verdure senza materie grasse, pesce o carne a volontà, verdura a volontà cotte al vapore e un frutto. Cena : verdure crude o zuppa di verdure senza grassi, carne magra o pesce a volontà, farinacei a volontà e verdure in quantità uguale o superiore a quella dei farinacei e un frutto. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico.

Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, colon irritabile, meteorismo o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.