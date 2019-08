Terremoto di magnitudo 3.9 a Parma: epicentro a Borgo Val di Taro

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata oggi, 13 agosto, alle 13.17 a Borgo Val di taro nella zona di Parma. La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione. Sono in corso verifiche della protezione civile dell'Emilia Romagna in seguito alla scossa di terremoto di 3.9 con epicentro a 5 km a sud est di Borgo Val di Taro, nel Parmense, avvertito in una trentina di comuni, a cavallo tra Toscana ed Emilia.

La zona dell'epicentro, che cadrebbe in Toscana, è nella zona del passo del Brattello, 953 metri di altitudine, che collega il territorio di Borgotaro a quello di Pontremoli, ossia la provincia di Parma a quella di Massa Carrara. Una zona dunque di confine tra le due regioni, tra la Val di Taro e la Valle della Lunigiana. Al momento non si registrano segnalazioni di danni. Altre due scosse di terremoto sono state registrate a Castelnuovo di Val di Cecina in provincia di Pisa. Le scosse sono state di magnitudo 2.4 e 2.7.