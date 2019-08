Incendio in una abitazione a Cava D'Aliga FOTO

I vigili del fuoco del distaccamento di Modica sono intervenuti, ieri sera intorno alle ore 23,15, per spegnere un incendio divampato in un’abitazione in via Abati a Cava D’Aliga, frazione balneare di Scicli.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno visto il fumo uscire dal secondo piano di un’abitazione. Allarmati hanno provato a chiamare i residenti e non avendo nessuna risposta hanno contattato i vigili del fuoco e rintracciato la proprietaria che al momento dell’incendio non era in casa. Giunti sul posto i vigili del fuoco sono entrati all’interno dell’abitazione dove stava bruciando un divano. I vetri delle finestre a causa del forte calore sprigionato dalle fiamme sono esplosi. Al momento non si conosce la causa dell’incendio ma probabilmente si tratta di un corto circuito. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118.