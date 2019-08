È morta a 40 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia, la conduttrice tv Nadia Toffa. A darne notizia le Iene sui profili social della trasmissione televisiva, della quale per anni Toffa è stata una protagonista.

"E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI. Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi. D’altronde nella vita hai lottato sempre. Hai lottato anche quando sei arrivata da noi, e forse è per questo che ci hai conquistati da subito. È stato un colpo di fulmine con te, Toffa. È stato tanto facile piacersi, inevitabile innamorarsi, ed è proprio per questo che è così difficile lasciarsi. Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di colpire proprio te, la NOSTRA Toffa, la più tosta di tutti, mentre qualcuno non credeva alla tua lotta, noi restavamo in silenzio e tu sorridevi.

Sei riuscita a perdonare tutti, anche il fato, e forse anche il mostro contro cui hai combattuto senza sosta… il cancro, che fino a poco tempo fa tutti chiamavano timidamente “IL male incurabile” e che, anche grazie alla tua battaglia, adesso ha un nome proprio. “Non bisogna vergognarsi di guardarlo in faccia e chiamarlo per nome il bastardo, – dicevi – che magari si spaventa un po’ se lo guardi fisso negli occhi”. E dato che sei stata in grado di perdonare l’imperdonabile, cara Nadia, non ci resta che sperare con tutto il cuore che tu sia riuscita a perdonare anche noi, che non siamo stati in grado di aiutarti quanto avremmo voluto. Ed ecco le Iene che piangono la loro dolce guerriera, inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso, Nadia, potrebbe consolarci, solo la tua energia e la tua forza potrebbero farci tornare ad essere quelli di sempre. Niente per noi sarà più come prima."

Nadia Toffa nasce il 10 giugno del 1979 a Brescia. Dopo aver frequentato il liceo classico "Arnaldo" della sua città, si iscrive all'Università di Firenze dove intraprende un percorso storico-artistico e si laurea in Lettere. Quindi all'età di ventitré anni compare in televisione per la prima volta sulle frequenze di Telesanterno. Nell'autunno del 2015 Nadia Toffa esordisce come conduttrice su Italia 1 alla guida del talk show "Open Space", trasmesso per quattro puntate. A partire dal 2016 presenta "Le Iene" al fianco di Geppi Cucciari e Pif (prima) e di Andrea Agresti, Giulio Golia, Paolo Calabresi e Matteo Viviani.

Era il 2 dicembre del 2017 quando Nadia Toffa ebbe un malore durante un servizio de Le Iene a Trieste. Una notizia che sconvolse tutta l’Italia. L’11 febbraio del 2018, poi, la rivelazione shock: la conduttrice ha un tumore. A distanza di un anno, la 39enne bresciana ha condiviso uno struggente post su Instagram. "Un anno è passato dal mio malore – ha scritto la Toffa – Un anno difficilissimo e doloroso che, grazie all’affetto della mia famiglia, dei mieie amici e vostro sono riuscita a superare. Non sono guarita. Ma non sono viva. Lo show va avanti. Ma non lo show televisivo. Lo show della vita. La vita non è un film: il copione è scritto, quello che noi possiamo fare è recitare al meglio la nostra parte. Con amore! Amo la vita più di ogni altra cosa. E non mollerò mai! Grazie di esserci sempre. Sento il vostro affetto nel cuore! Buona giornata a tutti. La vostra Nadia".