Meteo in Sicilia, ancora caldo africano: anche a Ragusa

Il caldo africano anche oggi, 13 agosto, farà registrare temperature record con massime fino a 41 gradi in Sicilia. Ieri l’isola è stata segnalata tra le Regiorni più calde d’Italia. Ragusa ha registrato nelle giornata di ieri 37 gradi.

Secondo le immagini dell'Italia catturate dal satellite Sentinel 3 del programma Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Ue anche in Sicilia ieri sono stati rilevati 50 gradi in superficie. Secondo le previsioni meteo il caldo sosterà ancora in Sicilia anche se ci sarà un leggero calo delle temperature che a Ragusa comunque dovrebbero mantenersi sui 32 gradi. Tra mercoledì 14 e giovedì 15 agosto le temperature scenderanno al Sud di circa 10 gradi in meno. Si tratta di un calo delle temperature che arriva da una saccatura nord-atlantica. I metereologi annunciano infine che a partire dal 18 agosto una nuova saccatura nord-atlantica potrebbe puntare il Mediterraneo, innescando un nuovo richiamo caldo prefrontale.