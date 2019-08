Marina Sport Week, una girandola di eventi sportivi

E’ stata una grande festa la cerimonia di premiazione di Marina Sport Week, la kermesse che, sostenuta dal Comune di Ragusa e dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, ha chiuso i battenti domenica scorsa.

Gremita di sportivi e di tifosi la spiaggia centrale del lungomare Mediterraneo dove, alla presenza del sindaco, Giuseppe Cassì, si è svolta la cerimonia di consegna dei premi con gli organizzatori che hanno manifestato la loro grandissima soddisfazione per la piena riuscita dell’evento. Il sindaco ha premiato i piccoli del minicalcio ma anche tutti gli altri sportivi che si sono classificati ai primi posti e che hanno animato i numerosi tornei che, nel corso della settimana, hanno deliziato tutti coloro che hanno assistito, e sono stati in parecchi, dalla spiaggia o dai bastioni del lungomare, alle varie discipline della kermesse. Senza storia la partita di scopone scientifico.

Ad aggiudicarsi la finalissima, in questo caso, è stata la coppia Dimartino-Iozzia che ha avuto la meglio sulla coppia Corallo-Canzonieri. Poi, la finalissima del beach soccer che si è conclusa con il punteggio di 4-2 con la squadra di “Cetto ma” impostasi ai danni del team “Cobra”. Miglior giocatore del torneo di beach soccer La Rosa mentre il capocannoniere è stato Burrafato che ha messo a segno dodici reti. Nel calcio balilla, ad essersi aggiudicato il successo finale la coppia Cafiso-Ruggiero. Quindi il ping pong con vincitore della finalissima Failla su Canzonieri. Questi, invece, i risultati del beach volley 2vs2. La coppia Corallo-Bombace ha avuto la meglio sugli avversari. Bombace è stato nominato miglior giocatore del torneo. Nel 4vs4, sempre di beach volley, si è affermata la squadra formata da Bombace, Corallo, il capitano Cavalli e Noto.

Nella finale del 4vs4 misto, ha vinto la squadra Cavalli contro Corallo. Santino Di Vita è stato valutato come miglior giocatore del torneo. Faceva parte della squadra Corallo. E, ancora, nel calcio tennis è stato Fichera ad aggiudicarsi la finale su Azzone. Per quanto riguarda le bocce, poi, ha vinto Migliorisi nei confronti di Chisari. Inoltre premiazioni con medaglie per i giocatori che hanno dato vita al torneo di basket. La Pallamano Ragusa, inoltre, si è aggiudicata la sfida di beach handball imponendosi ai danni dello Scicli. Domenica, inoltre, c’è stata la presentazione della Virtus Ragusa Futsal, la squadra di calcio a cinque femminile che milita in Serie A1.

Un bel momento di promozione sportiva in vista dell’avvio della nuova stagione. “Ci corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro che ci hanno collaborato – spiegano gli organizzatori del Marina Sport Week – è stato un evento dai grandi numeri, di sicuro la manifestazione più partecipata di sempre. A centinaia i ragazzi che ci hanno voluto dare fiducia. E non solo ragazzi perché molti sono stati gli adulti che hanno animato tornei speciali come ad esempio il calcio balilla. Sono state gettate le basi, grazie al supporto che ci è arrivato dall’amministrazione comunale, per creare una piattaforma che consenta a tutti gli appassionati di vivere lo sport in spiaggia in maniera nuova e dinamica. Così come abbiamo cercato di fare quest’anno e faremo sempre di più nel corso dei prossimi”.