Machan Taylor dei Pink Floyd stasera a Casuzze

Uno straordinario successo sta accompagnando il mini tour estivo dei Pink’s One accompagnati dalla bellissima voce di Machan Taylor, la corista che ha seguito i Pink Floyd nei loro tour di maggiore successo.

Dopo la tappa di Noto, che ha aperto la tournèe, ieri sera grande successo con il pienone di pubblico all’Auditorium Mediterraneo Marina di Modica. E’ stata la prima delle due tappe iblee. La seconda data è in programma stasera al Teatro Giardino d’Estate a Casuzze, frazione di Santa Croce Camerina (biglietti disponibili presso il teatro stesso) mentre la tribute band siciliana chiuderà le sue esibizioni venerdì 16 agosto a Nicolosi, in provincia di Catania. Sarà il parco comunale “G. Anselmi” del comune etneo a ospitare i Pink’s One e la bravissima Taylor che regaleranno oltre due ore di puro spettacolo in un eccezionale tributo alla band rock britannica, proprio nell’anno del 40° anniversario dell’uscita dello storico “The Wall”.

D’altronde il gruppo siciliano è ormai conosciuto sul panorama nazionale come una delle tribute band dei Pink Floyd più accreditate. Ciliegina sulla torta è proprio la presenza di Machan Taylor che si innamorò subito del ritmo e della bravura dei Pink’s One accettando di accompagnarli nel 2018 in un tour estivo che suscitò tantissimo entusiasmo. Da qui la scelta di riproporre gli spettacoli anche quest’anno per un’estate all’insegna dell’indimenticabile rock inglese. Appuntamento dunque a stasera al Teatro Giardino d’Estate di Casuzze per i fans ragusani e poi venerdì 16 agosto per l’ultima data del mini tour al parco comunale “G. Anselmi” di Nicolosi. I concerti iniziano alle ore 21.30.