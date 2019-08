Crisi di Governo, Ugl chiede il voto prima possibile

"Subito al voto. Non abbiamo sentito parlare nelle scorse ore di programmi ma solo di presunti equilibri parlamentari". Lo afferma il segretario generale dell'Ugl Paolo Capone.

"Se non c'e' una maggioranza in grado di esprimere una politica di sviluppo che preveda investimenti pubblici in infrastrutture e alleggerimenti della pressione fiscale in particolare ai lavoratori e ai pensionati e' meglio ricorrere al voto nel piu' breve tempo possibile - prosegue -. Mai come ora il Paese ha bisogno di scelte coraggiose e del senso di responsabilita' della classe politica e dei corpi intermedi".

