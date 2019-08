Casellati convocare l'aula sul calendario dei lavori non è forzatura

"La convocazione dell'Assemblea, nell'ipotesi in cui il calendario dei lavori non venga approvato in capigruppo all'unanimita', non costituisce forzatura alcuna, ma esclusivamente l'applicazione del regolamento". Lo afferma in una nota il presidente del Senato Elisabetta Casellati.

"L'art. 55, comma 3, prevede infatti che sulle proposte di modifica del calendario decida esclusivamente l'Assemblea, che e' sovrana. Non il Presidente, dunque - aggiunge -. In un momento cosi' delicato per il Paese, l'unico metro possibile da adottare a garanzia di tutti i cittadini e' il rispetto delle regole".

(ITALPRESS)