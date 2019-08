Festival Internazionale del tango in Sicilia

Entra nel vivo la kermesse internazionale di tango in corso a Catania. Lunedì 12 agosto, la giornata degli aficionados partirà come di consueto con gli stage di perfezionamento dal primo al tardo pomeriggio presso il Romano Palace; in parallelo la rassegna collaterale, "Il Tango in Terrazza" al Lido Azzurro: Musicalizador Supersabino, Tango Groove Master.

Dalle 21:30 alle 4:00 si balla ancora, alla Plaza del Lido Azzurro, musicalizadores della serata Pietro Cosimano e Supersabino; grande attesa per lo show di Neri Piliu e Yanina Quiñones, in programma durante la serata, all’1.00. "Ancora una volta – dice Elena Alberti , presidente di CaminitoTango – un grande evento che unirà con un filo sottile Catania a Buenos Aires: non un evento sul tango ma un evento con il tango". "Da molti anni sulla scena del tango internazionale, - continua con una punta d’orgoglio il Direttore artistico del Festival Angelo Grasso – la coppia di artisti, ballerini e coreografi sono riconosciuti ed apprezzati universalmente per la loro creatività, la loro pedagogia e la loro arte, promuovono una danza intensa e raffinata, una sottile mescolanza di eleganza, libertà e sensualità, accompagnate da una rigorosa tecnica.

Insieme sublimano le loro qualità trasferendo un tango creativo ed emotivo alle nuove generazioni tanguere del Terzo Millennio".