La dieta Carb Lovers migliora il funzionamento dell’intestino e aiuta a dimagrire. La dieta Carb Lovers è stata creata da due americane, Ellen Kunes e Frances Largeman-Roth, autrici di una famosa rivista di settore, “Health”.

Le due donne hanno studiato un regime dietetico che si fonda sulla presenza costante di carboidrati e grazie a questo tipo di dieta pare si arrivi a perdere fino a 5 chili al mese La dieta Carb Lovers prevede il consumo di almeno 5 pasti al giorno e bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua. La dieta Carb lovers prevede il consumo di alimenti ricchi di amido resistente e tra quelli consigliati ci sono: cibi a base di grano, riso integrale, pane integrale di segale, crusca d'avena; carne bianca come pollo o tacchino; carne rossa come vitello; latticini come yogurt e formaggi a basso contenuto di grassi; pesce magro o salmone; uova; legumi come fagioli, piselli e arachidi; verdura come broccoli e cetrioli, patate; frutta come mele o banane; cioccolato e tè verde.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù di 3 giorni della dieta Carb Lovers. Primo giorno: colazione con un frullato di banana (banana, latte scremato e miele). Pranzo: due uova al formaggio, due crackers integrali e una mela. Spuntino: uno yogurt greco con fiocchi d'avena. Cena: insalata di riso con gamberi (riso, gamberi, scalogno, soia, mandorle, verdure miste, olio extravergine di oliva, miele e zenzero). Secondo giorno: colazione un bicchiere di latte scremato con cereali e mezza banana. Pranzo: insalata di tonno, una piccola prozione di formaggio e una pera. Spuntino: crackers di segale con burro di mandorle. Cena: pasta fredda con pollo (pasta integrale, pollo, pomodorini, zucchine, parmigiano, olio extravergine di oliva, origano).

Terzo giorno: colazione con una barretta multicereali (7 cereali integrali con noci e sesamo) e una banana. Pranzo: insalata mista (insalata verde, ceci, carote, cavolo rosso, parmigiano, noci, mirtilli e vinaigrette con aceto balsamico). Spuntino: una macedonia. Cena: tortillas di mais con fagioli neri, formaggio Cheddar, insalata, carote, yogurt e vinaigrette. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico.

Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, colon irritabile, meteorismo o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.