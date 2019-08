Merci al porto di Pozzallo: M5S per chiarimento problematiche

Le problematiche relative al movimento merci da e per il porto di Pozzallo, soprattutto data la presenza della nave carica di grano canadese che per giorni vi è stata ancorata e con il prodotto tutt’ora in fase di controllo, sono state al centro di una visita che una delegazione del M5S,

formata dalla deputata regionale, Stefania Campo e da Dedalo Pignatone, membro della commissione Agricola alla Camera, ha svolto ieri mattina nell’area portuale. Nella prima parte della visita la delegazione è stata accolta dal responsabile dell’agenzia delle Dogane di Pozzallo, Salvatore Carbone che ha illustrato le varie procedure di approdo delle merci estere, le varie tipologie di controllo e le competenze, fornendo ai portavoce pentastellati anche interessanti spunti su cui potere lavorare e migliorare questo servizio di controllo, tra l’altro, data anche la presenza di un tavolo regionale che si occupa di questo.

La seconda parte si è svolta alla presenza del capitano Pierluigi Milella, comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo. “In questo caso – raccontano i due esponenti del M5s - abbiamo affrontato altre tematiche relative allo sbarco dei prodotti ma abbiamo parlato anche di problemi inerenti la pesca, il demanio, l’erosione della linea costiera: vari temi che già nel corso di questi mesi avevamo trattato e per i quali ci sono arrivati ulteriori chiarimenti. Un incontro proficuo, contrassegnato ancora una volta dall’ottima sinergia istituzionale che c’è nel M5s, a tutti i livelli.

“Per quanto riguarda il grano che era presente su questa nave e sul quale si stanno facendo tutti i controlli del caso – rileva Stefania Campo - saremo vigili e attenti. Una delle maggiori preoccupazioni è infatti relativa alla presenza di glifosato, che è una sostanza altamente nociva per la salute. Siamo stati proprio noi del M5S a sollevare questa problematica perché per noi temi come questi hanno la massima priorità”. “Si devono aumentare i controlli e rafforzare anche gli uffici che effettuano questi controlli – dice Dedalo Pignatone - cogliendo le varie indicazioni che abbiamo ricevuto.

Dobbiamo inoltre cercare di fare i controlli non solo quando la nave entra in porto ma anche prima. Il M5s sta ponendo attenzione soprattutto nei confronti del grano e questo sta facendo innalzare il livello dei controlli e l’attenzione in generale verso questo tema”.