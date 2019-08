Zingaretti no ad intesa Pd-M5s, darebbe uno spazio immenso a Salvini

Zingaretti:no ad intesa con Pd - M5S "Con franchezza dico no". Si intitola cosi' un lungo articolo con cui il segretario del Pd sull'Huffington Post chiude la porta a un'intesa con il M5S per un governo di scopo.

"Tutto il Partito Democratico in questi lunghi mesi ha escluso con toni diversi qualsiasi ipotesi di accordo con il Movimento 5 stelle - scrive Zingaretti -. Io sono stato accusato ingiustamente, per mesi, di essere il fautore di questo progetto nascosto. Ricordo, non per polemica ma per ricostruzione storica, il rifiuto assoluto anche solo di voler discutere di questo tema. In molti casi si e' arrivati a teorizzare che in realta' con Lega e 5 stelle ci si trovasse di fronte a due destre, due facce della stessa medaglia entrambe pericolose e illiberali da sconfiggere.

Ho combattuto con tutte le mie forze questa analisi che pero' ha sicuramente contribuito a ridurre i margini di manovra della nostra iniziativa politica". "Di fronte a una leadership della Lega che tutti giudichiamo pericolosa e che si appella al popolo in maniera spregiudicata e' credibile imbarcarsi in un esperienza di governo pd/5 stelle (perche' di questo stiamo parlando) per affrontare la drammatica manovra di bilancio e poi magari dopo tornare alle elezioni? Su cosa? Nel nome della salvaguardia della democrazia? Io con franchezza credo di no - spiega il governatore del Lazio -.

E' forte dire nel nome della democrazia non facciamo votare? Ho anzi il timore che questo darebbe a Salvini uno spazio immenso di iniziativa politica tra i cittadini. Griderebbe lui allo scandalo. Daremmo a lui la rappresentanza del diritto dei cittadini di votare e decidere. Davvero allora i rischi plebiscitari sarebbero molto seri". Per Zingaretti "occorre dunque prepararsi con coraggio e passione alla battaglia politica. Non dobbiamo avere paura ma proprio nel nome dei rischi per la democrazia dobbiamo chiamare alla mobilitazione gli Italiani".

