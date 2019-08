Poker del Barcellona contro il Napoli, Ancelotti sono fiducioso

Il Napoli ha perso nettamente il secondo test in Usa contro il Barcellona. Gli azzurri si sono arresi per 4-0 ad Ann Arbor (nel Michigan). Un risultato rotondo, "macchiato" da qualche errore arbitrale. Da una parte, quella azzurra, assente dell'ultima ora Milik (per un risentimento muscolare); dall'altra, quella azulgrana, ancora fuori uso Messi.

Dopo il primo tempo avaro di emozioni, la gara e' entrata nel vivo a inizio ripresa: il Barça ha segnato un gol che il VAR avrebbe annullato, per un netto fuorigioco di Griezmann. A firma di Suarez l'1-0. Un'ombra di sospetto fuorigioco, poi, grava anche sulla seconda rete dei catalani, realizzata stavolta proprio da Griezmann. A ruota ancora Suarez e Dembele' hanno fissato il punteggio sul 4-0. Non ha drammatizzato Carlo Ancelotti. "Sono soddisfatto di quanto la squadra ha espresso nelle due sfide contro gli spagnoli. Il primo tempo lo abbiamo interpretato bene.

Poi siamo stati condizionati da due gol subiti in fuorigioco a inizio ripresa", ha dichiarato l'allenatore degli azzurri. "Probabilmente eravamo un po' stanchi anche per i carichi di lavoro, perche' veniamo da un mese di preparazione intensa. Ma non vedo alcun problema oltre questo. Ripartiamo da qua per proseguire la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Sono fiducioso: ho raccolto ottime indicazioni dai ragazzi", ha aggiunto Ancelotti.

(ITALPRESS)