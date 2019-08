Scuole a Modica, lavori al Verga e alla Santa Marta

A Modica dopo qualche mese di interruzioni per problematiche inerenti la ditta appaltatrice, sono ripresi a pieno ritmo i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la storica sede dell’Istituto Magistrale di Corso Umberto e Piano Gesù a Modica Alta.

I lavori, giunti nella loro fase conclusiva, consistono nella realizzazione degli ascensori che consentiranno a tutti gli studenti di poter raggiungere facilmente i piani superiori. Un’altra tranche di interventi riguarda il plesso storico Ciaceri di Corso Garibaldi a Modica. Già sottoposto nei mesi scorsi ad un massiccio restauro, l’edificio aveva bisogno degli ultimi ritocchi per farsi trovare pronto in vista della riapertura delle scuole il prossimo mese di settembre. In questa sede, infatti, verranno allocate le classi dell’Istituto Santa Marta che fino allo scorso giugno condividevano l’edificio del Magistrale con il Verga.

Tale edificio, grazie a questo trasloco, sarà ad uso esclusivo della scuola superiore che vi terrà le lezioni del coreutico e del musicale. “Continuano gli interventi nelle scuole che culmineranno nella totale sostituzione degli infissi in ogni istituto scolastico di nostra competenza. Tali lavori saranno possibili grazie ai fondi provenienti da Agenda Urbana” dichiara il Sindaco Abbate.