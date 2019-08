Musica e divertimento a Marina di Modica per la notte di San Lorenzo

"All'indomani della notte di San Lorenzo la spiaggia di Marina di Modica è pulita e pronta ad accogliere i tantissimi bagnanti di oggi. La spiaggia oggi è pulita per i bagnanti". E' quanto scrive in un post su Facebook, il sindaco di Modica Ignazio Abbate.

"Grandissimo merito - scrive nel post Facebook il sindaco Ignazio Abbate - a chi ha lavorato dalle prime ore dell'alba per far sì che ciò accadesse. E complimenti anche alle migliaia di giovani che hanno ballato fino a tarda notte sull' arenile. Sono lontani i tempi delle passerelle bruciate e dei ricoveri notturni al pronto soccorso. Piano piano i ragazzi stanno acquisendo una coscienza civica che ci fa ben sperare per il futuro