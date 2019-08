Modica, divieto uso acqua potabile a Zappulla

E’ vietato l’uso a scopo potabile, se non previa ebollizione, dell’acqua proveniente dal Pozzo Zappulla di Modica e distribuita nell’acquedotto comunale a servizio della frazione di Zappulla, a causa di un guasto all’impianto di clorazione.

Il Sindaco di Modica, a tal proposito, sulla scorta della relazione del responsabile del settore, ha emesso un ordinanza, circa l’attuale non potabilità dell’acqua se non previa ebollizione di quella erogata dalla rete idrica interessata, nelle more che si ristabiliscono le condizioni indispensabili a garantire la regolare clorazione delle acque emunte dal Pozzo Zappulla. Il divieto vale sino all’emissione di nuova ordinanza di revoca.