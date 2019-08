Trekking a Scicli

Appuntamento con il trekking per le vie del centro di Scicli, in programma il prossimo 13 agosto. Sarà possibile conoscere luoghi insoliti, nascosti e affascinanti della città, rigorosamente al chiaro di Luna! Il percorso si snoderà tra gli storici quartieri di Santa Maria la Nova e l'Altobello, tra edicole votive, chiesette rupestri, musei e chicche uniche ed imperdibili come ogni anno.

Il raduno sarà di fronte CineTeatro Italia alle ore 18:30. Si consigliano abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, torcia, acqua. Per tutte le informazioni basta chiamare: 3383610389 oppure 3398271176 esplorambiente@gmail.com. L'iniziativa dell'associazione Esplorambiente è patrocinata dal Comune di Scicli in collaborazione con l'Associazione Musicale Corpo Bandistico Ottavio Penna Scicli.