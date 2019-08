Estate a Chiaramonte Gulfi con Vanessa Gravina e Giorgio Lupano

Oggi, domenica 11 agosto, l’estata prosegue con la 18^ sagra dei sapori chiaramontani, a cura dell’associazione culturale Villaggio Gulfi (20.00 – Villaggio Gulfi), mentre lunedì 12 agosto due ospiti di altissimo rilievo, gli attori Giorgio Lupano e Vanessa Gravina impegnati nello spettacolo “Alla luna”, regia di Walter Manfrè, dedicato alla celebre poesia di Leopardi “L’infinito”, nel 200° anniversario dalla sua stesura.

L’appuntamento rientra tra quelli curati dall’associazione Donnafugata 2000 (21.30 – Giardini comunali). Martedì 13 agosto il concerto del Corpo bandistico “V. Cutello” diretto dal maestro Paolo Scollo, seguito dal concerto dei Gira Vota e Furria (21.00 – Piano dell’Acqua);. Due appuntamenti da non perdere per la vigilia di Ferragosto e per Ferragosto. Mercoledì 14 agosto spazio giovani con il workshop di danze popolari con Nerina Cavallaro e di tamburello con Gianni Berardi (19.30 – Piazza Duomo) e a seguire si balla con la 3^ edizione del festival “Chiaranta”, dedicato alla taranta e ai ritmi salentini con il gruppo musicale “Aranira” e “L’Orchestra Popolare” che unisce i talenti del ragusano (ore 22.00 – Piazza Duomo).

Il Ferragosto a Chiaramonte avrà poi il ritmo del concerto “Grande Sud” con Mario Incudine, Peppe Servillo e Pietra Montecorvino che conquisteranno Piazza Duomo per una serata del 15 agosto da ricordare (21.30). Venerdì 16 agosto ancora i giovani protagonisti con le band “Spaghetti and roll” e “Porto rosso” (20.00 – Balcone di Sicilia e Atrio antistante Municipio), mentre nel pomeriggio appuntamento con il mercatino delle pulci a cura di Giuseppe Bracchitta (19.00 – C.so Umberto). Insomma, ce n’è per tutti i gusti per un’estate chiaramontana da ricordare che proseguirà ogni sera fino al 15 settembre. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.