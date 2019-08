Come perdere peso in una settimana? Ecco la dieta di fibre che aiuta a perdere peso velocemente in 7 giorni. La dieta delle fibre è una dieta ideale che indica come perdere peso in una settimana.

Per capire come perdere peso in una settimana basta inserire nel proprio regime alimentare dietetico tanta frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Una dieta ricca di fibre è la dieta ideale per perdere peso in una settimana. Ma vediamo come perdere peso in una settimana in un esempio di menù settimanale della dieta delle fibre. Lunedì: colazione con un caffè o un tè, uno yogurt magro naturale o un bicchiere di latte parzialmente scremato, due biscotti integrali o 50 g di fiocchi di cereali integrali. Spuntino: una macedonia senza aggiunta zucchero. Pranzo: 80 g di pasta al pomodoro con un cucchiaio di formaggio grana; 300 g di zucchine al vapore. Cena: un minestrone , due uova alla coque sode, insalata di cicoria e una fetta di pane integrale.

Martedì: colazione con un caffè o un tè, uno yogurt magro naturale o un bicchiere di latte parzialmente scremato, due biscotti integrali o 50 g di fiocchi di cereali integrali. Pranzo: 200 grammi di insalata mista (roccia e Chioggia); 50 g di prosciutto crudo o cotto sgrassato; 150 g di patate lessate o al vapore. Merenda: una tisana drenante. Cena: 60 g di riso lessato condito con un cucchiaio di grana; 100 g di ricotta vaccina; 100 grammi di zucchine saltate in padella. Mercoledì: colazione con un caffè o un tè, uno yogurt magro naturale o un bicchiere di latte parzialmente scremato, due biscotti integrali o 50 g di fiocchi di cereali integrali. Merenda: una tisana al finocchio. Pranzo: 300 g di finocchi saltati in padella ; 160 g di rosbif; 50 g di pane integrale. Cena: 30 g di orzo integrale in brodo vegete; 120 g di petto di pollo ai ferri; 300 g di zucca saltata in padella.

Giovedì: colazione con un caffè o un tè, uno yogurt magro naturale o un bicchiere di latte parzialmente scremato, due biscotti integrali o 50 g di fiocchi di cereali integrali. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: 80 g di pasta al pomodoro e crudo e basilico con un cucchiaino di grana; 300 g si fagiolini o biete lessate. Cena: 250 g di yogurt intero naturale; 250 g di frutta fresca di stagione a pezzetti; 2 fette di pane tostato. Venerdì: colazione con un caffè o un tè, uno yogurt magro naturale o un bicchiere di latte parzialmente scremato, due biscotti integrali o 50 g di fiocchi di cereali integrali. Spuntino: una pera. Pranzo: 150 g di insalata verde con 150 g di carote grattugiate; 120 g di bistecca ai ferri; 60 g di pane integrale. Merenda: una macedonia. Cena: 30 g di riso saltato in padella con 200 g di verdure miste (carote, zucchine e porri) tagliate a filetti e un cucchiaino di grana; 80 g di tonno al naturale sgocciolato o 120 g di nasello lessato; 100 g di insalata mista.

Sabato: colazione con un caffè o un tè, uno yogurt magro naturale o un bicchiere di latte parzialmente scremato, due biscotti integrali o 50 g di fiocchi di cereali integrali. Spuntino: una pera. Pranzo: 80 g di pasta al pomodoro e basilico; 150 g di insalata verde.Merenda: una macedonia. Cena: zuppa di legumi e cereali integrali; 150 g di zucchine saltate in padella. Domenica: colazione con un caffè o un tè, uno yogurt magro naturale o un bicchiere di latte parzialmente scremato, due biscotti integrali o 50 g di fiocchi di cereali integrali. Spuntino: una mela. Pranzo: 80 g di risotto integrale allo zafferano preparato con brodo vegetale e condito con un cucchiaio di grana; 200 g di cavolini di Bruxelles o di finocchi saltati in padella. Merenda: un kiwi. Cena: 2 uova alla coque o in camicia 100 g di insalata verde (lattuga e trevisana); 50 g di pane integrale.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, colon irritabile, meteorismo o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.