Berlusconi. accordo di centrodestra prima del voto

Berlusconi: "La fine di questo Governo era scritta dal principio nelle sue tante contraddizioni, che sono costate al Paese un anno di gravi errori riassunti da un'umiliante crescita zero. Lo avevo segnalato a piu' riprese gia' un anno fa e i fatti si sono incaricati di darmi ragione.

Non saranno adesso le manovre di palazzo, i disperati tentativi propri del peggior teatrino della politica a risolvere i problemi degli italiani". Cosi' il presidente di Fi, Silvio Berlusconi. "E' giusto che la scelta torni al piu' presto agli elettori e che questi possano esprimere col loro voto un Governo esperto, forte, coeso, che abbia la capacita' di realizzare un vasto programma di riforme, di sviluppo e di modernizzazione del Paese. Da ormai molti anni - aggiunge - la maggioranza degli elettori premia il modello del centro-destra, che oggi governa il maggior numero delle Regioni e dei Comuni italiani con successo. Questo modello sarebbe oggi capace di eleggere un numero di parlamentari piu' che sufficiente per varare in autonomia un ambizioso progetto di riforme istituzionali.

Potremo finalmente avere il presidenzialismo e dunque una Repubblica piu' efficiente. Non facciamo perdere al Paese altro tempo, risparmiamo agli italiani avventurismi e scegliamo la via della chiarezza: sottoscriviamo un accordo prima del voto per regalare un nuovo sogno agli italiani, scriviamo un programma tutti insieme, scegliamo le donne e gli uomini migliori, mettiamo subito in campo la squadra dei sí", conclude Berlusconi.

