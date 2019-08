Incidente stradale la notte scorsa intorno alle ore 3,45 sul ponte Gurrieri a Modica. A scontrarsi tre auto, una Fiat Panda, un'Audi e una Ford Fiesta. Tre i feriti nello scontro e tutti trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoro i i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Modica per i rilievi. Il ponte è rimasto chiuso al traffico veicolare per diverse ore. In corso la ricostruzione esatta della dinamica dell'incidente.