I funerali di Enzo Carpentieri al Sacro Cuore di Modica

Si terranno lunedì 12 agosto alle ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore a Modica i funerali di Angelo Carpentieri detto Enzo. Il noto imprenditore si trovava da qualche ora all'ospedale Maggiore di Modica dove era stato trasferito dopo essere rimasto ricoverato per qualche settimana, a seguito di

complicazioni sopraggiunte dopo un intervento chirurgico di routine, all'ospedale di Caltagirone. Enzo Carpentieri era conosciutissimo in città per essere stato assieme al fratello Carmelo un imprenditore di successo prima nel commercio, poi nell'edilizia ed infine nel settore dell'editoria con Radio Modica oggi prima e Radio Video Mediterraneo poi. Solo circa dieci anni fa Enzo Carpentieri era diventato insieme ai figli editore di Canale 74. Enzo Carpentieri è sempre stato considerato il braccio della famiglia Carpentieri, defilato rispetto alla politica che preferiva osservare a distanza con il fratello prima e con il figlio Mommo poi.

Carpentieri era molto noto non solo a Modica ma in tutta la provincia di Ragusa ed amato ovunque sia per la sua attività che per per la sua gentilezza e semplicità d’animo. Alla famiglia le più sentite condoglianze della redazione del Quotidiano di Ragusa.