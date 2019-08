La dieta per metabolismo lento può far dimagrire velocemente di qualche chilo in pochi giorni. E’ una delle diete più gettonate in estate in quanto ricca di frutta e verdura fresca.

La dieta per il metabolismo lento prevede il consumo di molti liquidi durante il giorno ed in particolatre di almeno un litro e mezzo di acqua, succhi di frutta senza zucchero e tisane drenanti da bere durante il giorno e la sera prima di andare a letto. La dieta per il metabolismo lento prevde nella prima fase un utilizzo di olio ridotto al minino essenziale per condire gli alimenti e poco sale. Gli alimenti nella dieta per il metabolismo lento devono essere cotti al vapore o alla griglia. Vietate le fritture e ogni tipo di bevanda alcolica o zuccherata. No anche a snack dolci o salati. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per il metabolismo lento in un esempio di menù giornaliero.

Colazione con una macedonia di frutta fresca senza aggiunta di zucchero e una tisana drenante al finocchio o malva o verbena. Spuntino: una spremuta di pompelmo o di arancia senza zucchero.Pranzo: carne bianca ai ferri a scelta tra pollo, tacchino o coniglio, un’insalata di pomodori e verdure al vapore. Merenda: una macedonia senza zucchero. Cena: una porzione di pesce alla griglia, una porzione di spinaci al vapore e un’insalata mista. La dieta per il metabolismo lento aiuta a riattiva il metabolismo e a perdere peso velocemente bruciando i grassi.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, colon irritabile, meteorismo o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.