Ha sicuramente espresso in parole il pensiero di tutti i ragusani Mario Chiavola nel dirsi soddisfatto per l’asfaltatura di via Achille Grandi ma criticando il periodo scelto, ovvero i giorni precedenti il periodo ferragostano.

Si chiede infatti il capogruppo Pd in consiglio comunale “ma non si poteva scegliere un altro periodo dell’anno considerata la notevole valenza di quest’arteria stradale nel collegare la città e la fascia costiera?”. Dopo aver comunque espresso soddisfazione perché i lavori si stiano facendo, prosegue Chiavola “ci chiediamo quale sia il senso dei lavori di ripavimentazione, ancorché attesi da tempo, che hanno preso il via nella centralissima e cruciale via Achille Grandi. Perché proprio nel periodo ferragostano quando l’arteria stradale risulta trafficatissima, con l’incremento della circolazione veicolare per il transito tra la città e il mare?

Non si poteva fare un’altra scelta, non poteva essere più adatto un altro periodo?”. Per cui il capogruppo dem conclude “siamo naturalmente soddisfatti che i lavori si facciano, ci mancherebbe altro ma stigmatizziamo il fatto che un’arteria così importante sia bloccata a Ferragosto. Significa non avere un minimo di programmazione. Tutto sembra essere gestito con approssimazione e mancanza di esperienza. Così non va. E le lamentele dei ragusani non si contano, com’è ovvio che sia”. Oppure, si chiederebbero i maligni, in questo modo e nonostante i disagi che ne potrebbero derivare, si è trattato di una scelta di visibilità politico-amministrativa?