Prosegue anche ad agosto il servizio gratuito di collegamento tra Ragusa superiore e Ragusa Ibla. Esprime soddisfazione l’assessore alla Mobilità Sostenibile Giovanna Licitra per i dati forniti dalla ditta Tumino Trasporti che garantisce il servizio gratuito di collegamento tramite bus

navetta tra Ragusa superiore e Ragusa Ibla, istituito dall’amministrazione comunale. “E’ un report molto incoraggiante che dimostra l’alto gradimento del servizio da parte dei cittadini e dei visitatori – sottolinea l’assessore Licitra - Sono numeri importanti, circa 30.000 passeggeri da quando è partito il servizio a fine marzo, che inducono l’amministrazione comunale a prolungare l’iniziativa, anche in concomitanza con lo svolgimento di importanti manifestazioni, come “Ibla Street Food Festival”. Per il mese di agosto il servizio gratuito da e per Ragusa Ibla verrà garantito normalmente da due navette, mentre durante il periodo di ferragosto (14-15-16 agosto ) ed in concomitanza con la festività del Santo Patrono (28-29 agosto) il servizio verrà effettuato da una sola navetta.

In occasione della terza edizione di “Ibla Street Food Festival” è stato già predisposto un potenziamento del servizio con l’utilizzo di 3 navette il 31 agosto ed il 1° settembre. Gli orari e le modalità del servizio rimangono invariati.