Marina di Ragusa, 600 mila euro per piazza Padre Pio

Nel titolo abbiamo preferito chiamare l’area con il nome che tutti conoscono, ovvero Piazza Padre Pio, anche se quello ormai ufficiale è piazza Vincenzo Rabito, in onore e memoria dell’autore di Terramatta, e anche se l’amministrazione comunale sembra decisa sempre più a individuarla come ‘parcheggio di interscambio’.

Ma tant’è. Sempre di quell’area parliamo, area che ora godrà per la sua riqualificazione di un cospicuo finanziamento di quasi 600 mila euro (592.358) decretato dall’assessorato regionale delle Infrastrutture. Il primo a darne comunicazione l’on. Orazio Ragusa che “esprime piena soddisfazione per la destinazione di risorse economiche che consentiranno all’ente di palazzo dell’Aquila di recuperare un’area molto utilizzata dai residenti e dai villeggianti. Il decreto di finanziamento, firmato dal direttore generale Fulvio Bellomo, ha preso in considerazione le istanze legate a un recupero che ormai si rendeva necessario, stante le numerose segnalazioni provenienti in proposito dai cittadini ragusani”.

Il parlamentare regionale sciclitano prosegue “si tratta di una importante risposta per la città di Ragusa con riferimento a un’area che merita grande attenzione. Sono certo che l’amministrazione comunale risponderà presente a questa disponibilità ed istruirà l’iter necessario per arrivare a utilizzare nella maniera migliore e il prima possibile i fondi in questione. Continua l’attenzione dell’assessorato regionale retto dall’assessore Marco Falcone nei confronti della provincia di Ragusa. Anche in questo caso le sollecitazioni sono state prese in considerazione nella maniera più opportuna e queste sono le risposte arrivate. Risposte che si possono considerare degne della massima considerazione da parte del Governo regionale guidato dal presidente Musumeci che continua ad essere particolarmente presente verso l’area iblea”.

Da parte sua una nota ufficiale di Palazzo dell’Aquila ricorda l’iter precedente “il Comune di Ragusa aveva aderito alla manifestazione d’interesse finalizzata alla realizzazione di parcheggi di interscambio in territori sedi di porti per la riduzione degli inquinamenti acustici e atmosferici, per l’incremento del risparmio energetico ed il miglioramento dei servizi pubblici” mentre il commento finale è affidato all’assessore alla mobilità sostenibile Giovanna Licitra “è una buona notizia. Il finanziamento approvato ci consentirà di realizzare un’importante opera a Marina di Ragusa per intercettare e decongestionare i flussi veicolari.

Una corretta gestione della sosta è uno degli aspetti più rilevanti per migliorare le condizioni di mobilità nella frazione rivierasca, specie durante i mesi estivi”. (da.di.)