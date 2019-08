Il CentroSud nella morsa degli incendi. Continua senza sosta l'impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si e' reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra.

Al momento sono 22 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 8 dalla Sicilia e altrettante dalla Calabria, 2 dalla Sardegna e dalla Campania e una rispettivamente da Abruzzo e Lazio. In Sicilia, in particolare, un altro incendio ha interessato la zona della tonnara di San Vito lo Capo, nel Trapanese. Una decina le famiglie evacuate. In generale, il lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei - 12 Canadair e 6 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai quali si aggiungono 2 elicotteri del Comparto Difesa - ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 13 roghi.

