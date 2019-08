La dieta ipocalorica in un esempio di menù per perdere peso rapidamente. La dieta ipocalorica per dimagrire prevede un menù giornaliero di poche calorie. La dieta ipocalorica è la dieta ideale per dimagrire in vacanza.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta ipocalorica in un esempio di menù completo e dettagliato per perdere peso rapidamente. Colazione con un tè o caffè o infuso senza zucchero, con un uovo o alla coque o sodo, oppure 30-40 grammi di prosciutto, o un pezzo di formaggio stracchino o 2 cucchiai di latte scremato in polvere, o due yogurt magri, o 100 grammi di formaggio cremoso spalmabile. Pranzo: carne arrosto, grigliata o bollita; oppure 200 grammi di pesce lesso o al cartoccio; oppure due uova, se non le avete mangiate al mattino; 300 grammi di verdure cotte o crude, o 100 grammi di formaggio magro o un frutto.

Merenda: una macedonia di frutta senza zucchero. Cena: minestra di verdura e un frutto di stagione. Prima di andare a letto bisogna bere una tisana drenante al finocchio. Durante la dieta in un esempio di menù per perdere peso rapidamente bisogna bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua ed evitare tutte le bevande alcoliche e ogni tipo di snack dolce o salato. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico.

Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, colon irritabile, meteorismo o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.