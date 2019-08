Il Comitato olimpico internazionale ha inviato una seconda lettera al presidente del Coni Giovanni Malago' invitando il Governo italiano a Losanna per discutere sulla riforma dello sport approvata ieri dal Parlamento. "Caro Presidente - si legge nella lettera firmata ancora da James McLeod, responsabile del dipartimento Cio per le relazioni con i Comitati olimpici nazionali - Sfortunatamente notiamo che i pochi problemi specifici che abbiamo evidenziato nella nostra lettera di ieri non potevano essere presi in considerazione in questa fase.

Tuttavia ribadiamo la nostra proposta di organizzare una riunione congiunta con il Coni e le autorita' governative competenti a settembre a Losanna per riesaminare attentamente la situazione e trovare una soluzione reciprocamente accettabile per garantire che il nuovo quadro legislativo sia pienamente compatibile con i principi e le regole basilari della Carta Olimpica, come menzionato nella nostra precedente lettera". Dopo aver criticato alcuni punti della legge e ricordato al Coni il rischio sanzioni e addirittura la possibile sospensione con esclusione dall'Olimpiade di Tokyo2020, il Cio getta dunque un'ancora di salvataggio all'Italia e ora aspetta la risposta del Governo.

(ITALPRESS)