"Mai chiesto ne' chiederemo poltrone, lontani da qualsiasi ipotesi di rimpasto di governo. C'e' la consapevolezza e la presa d'atto che, dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese come grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico, shock fiscale, applicazione delle autonomie, energia, riforma della giustizia e rapporto con l'Europa tra Lega e 5 Stelle ci sono visioni differenti". Lo riferisce la Lega in una nota.

"Il voto di ieri sulla TAV ne e' solo l'ultima, evidente, irrimediabile certificazione - prosegue il Carroccio -. L'Italia ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivise, inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani. Ogni giorno che passa e' un giorno perso, per noi l'unica alternativa a questo governo e' ridare la parola agli Italiani con nuove elezioni". La nota della Lega arriva dopo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si e' recato al Quirinale per un colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella. L'incontro e' durato circa quaranta minuti, secondo quanto si apprende e' stato interlocutorio e ha avuto al centro l'attuale situazione politica.

(ITALPRESS)