Al centro commerciale “La Fortezza” di Modica successo anche per le degustazioni estive di Expo Center, dopo l’appuntamento con i salumi e i formaggi. E in autunno arrivano olio e vino. Diciamolo pure: la formula “gusto + divertimento” funziona e il pubblico apprezza.

Così anche l’appuntamento (dopo quello di giugno di salumi e formaggi) organizzato dal centro commerciale La Fortezza di Modica (RG), con il coordinamento dell’Agenzia Famoso, la FESTA DEL GELATO E DELLA GRANITA, nei giorni 27, 28 e 29 luglio e 3 e 4 agosto, ha dato i frutti sperati. Numerose, infatti, sono state soprattutto le famiglie che, nonostante la calura estiva e rinfrancati dall’accoglienza del centro, hanno trascorso ore piacevoli con gli eventi proposti. A cominciare da assaggi e cooking show di assoluto prestigio della Con.Pa.It. (Confederazione Pasticceri Italiani), sezione Sicilia, guidata dal presidente Peppe Leotta, che ha proposto alcuni dei migliori pasticceri della sua squadra, giovani professionisti, per i due fine settimana.

Ciascuno di loro, a cui va il grazie degli organizzatori, ha reso unico e piacevole il tempo trascorso dal pubblico alla Fortezza. Ad inaugurare gli appuntamenti è stato Daniele Corsaro, catanese, che ha realizzato la granita al pistacchio, secondo tradizione, e il gelato al cioccolato di Modica, entrambi omaggio alla Sicilia. Bravo ed applaudito anche il ragusano Luca Cavallo, titolare di ben due pasticcerie nel territorio, che l’indomani ha preparato una torta moderna al carrubo con passion fruit al mango glassata al cioccolato su una base di biscotto con scorza di limone.

Nuovi protagonisti, il 3 e 4 agosto, invece, sono stati Giuseppe Timperanza e Vincenzo Amato, entrambi giovanissimi e già molto esperti nel loro settore. Entrambi associati Con.Pa.It. e corsisti di Cast Alimenti, hanno preparato un Sorbetto tropical-Sicily: al mandarino con croccante al cioccolato bianco e polvere di pistacchio, guarnito con salsa all'ananas, e poi un Sorbetto esotico: al mango con croccante white e dadolata di pesca e menta. La loro bravura ha consentito di realizzare anche delle apprezzate brioches per accompagnare i sorbetti. Prestigiosa la presenza dei partner, le aziende storiche Tomarchio e Dolfin, “Possiamo dire che anche questo secondo appuntamento è stato un grande successo, grazie alla presenza di questi professionisti – ha detto il direttore del centro, Massimo Falcinelli – e ci piace ricordare al nostro pubblico che continueremo su questo percorso. In autunno, infatti, come preannunciato più volte sul palco, torneremo con la festa dell’olio e del vino, mentre a dicembre sarà la volta della festa del cioccolato e dei dolci natalizi”.

Assieme al direttore, sono intervenuti i signori Luca e Filomena, della Gelateria del Centro, che hanno fornito il supporto logistico alla festa, contribuendo alla gestione delle 8 postazioni dove è stato possibile degustare vari gusti di gelato. Il “grazie” è andato anche al responsabile dell’ufficio marketing di Odos Group, Calogero Sanfilippo, organizzatore dell’evento per il centro. Tanti, infine, anche i nomi dello spettacolo che con le loro esibizioni hanno arricchito il programma: dal MagoMefai alle acrobazie di Angel&Demon, da Sbadaclown a Il Giorgioliere, il tutto per il divertimento anche dei più piccoli. Appuntamento, dunque, in autunno con nuovi sapori e nuovi assaggi di Expo Center.