Da Ragusa a Matera La Lupa il Dramma

Da Ragusa a Matera il tour “La Lupa – Il Dramma” , scritto e diretto da Lorenzo Muscoso. Primo appuntamento venerdì 9 agosto alle ore 21,30 presso il Giardino Ibleo e replica al Castello di Donnafugata, sabato 17 agosto, alle ore 21,30. La storia verghiana, rielaborata dal regista Muscoso, propone una Gna Pina (Giuseppina Vivera) posseduta da passione e desiderio per Nanni Lasca (Adriano Gurrieri), disposta anche a cedere la figlia ( Greta d’Antonio) per assecondare il suo piano.

La rappresentazione, sostenuta dal Comune di Ragusa, rientra nella programmazione della V° edizione del Festival Verghiano organizzato da Lorenzo Muscoso e prodotto da Dreamworld Pictures, un progetto che unisce culturalmente Sicilia, Basilicata e Puglia. Per assistere allo spettacolo occorre prenotare direttamente sul web www.festivalverghiano per la data indicata o direttamente su facebook, nelle pagine relative a “La Lupa”. Sono possibili anche prenotazioni via whatsapp 3791704714 tramite solo messaggi scritti.

Ogni prenotazione è nominativa, possono essere prenotate fino ad un massimo di due persone per il Giardino Ibleo e fino ad un massimo di 4 persone per il Castello di Donnafugata. L’organizzazione raccomanda puntualità, dal momento che non sarà più possibile entrare a rappresentazione iniziata.