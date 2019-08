Accesso al Cimitero agli autorizzati. Ritirati 10 badge a Modica utilizzati impropriamente. Nel corso dei previsti controlli disposti dal Comandante, Rosario Cannizzaro, per l’accesso di autoveicoli che trasportano persone con problemi di deambulazione, all’interno del Cimitero di Contrada Piano Ceci, la polizia locale ha proceduto nei giorni scorsi al ritiro di tredici badge, rilasciati a seguito di richiesta con allegato apposito certificato medico.

Dai controlli, è stato costatato che le schede magnetiche erano utilizzate da figli e parenti vari degli aventi diritto, molti dei quali dichiaravano che i loro congiunti si trovavano a casa, qualche altro non dava spiegazione alcuna. Alla luce degli accertamenti, i badge sono stati ritirati. In alcuni casi, la polizia locale è dovuta intervenire in quanto qualche automobilista non autorizzato tentava di accedere all’interno dell’area cimiteriale accodandosi a veicoli in possesso di regolare badge nel momento in cui si alzava la barra autorizzativa.

“Invitiamo la gente – dice l’assessore Pietro Lorefice – a rispettare i disabili, di utilizzare i badge solo quando si trasporta a bordo dell’autovettura una persona con problemi di deambulazione”.