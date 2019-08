L’estate a Cava d’Aliga si riaccende grazie al pizzico della taranta. Questa domenica 11 agosto, alle ore 21:30, è la volta del famoso gruppo folk “Anima Mediterranea” che tra “Tammurriate” “Tarantolate” “Pizziche” e “Tarantelle” è pronto a far ballare il pubblico del Lungomare Frine.

Sarà una tappa importantissima a Cava d’Aliga per il gruppo folk, che continua a riscuotere successo straordinario grazie al fantastico tour sonoro per la Sicilia. La serata fa parte del vasto programma del “Cava d’Aliga Summer 2019” in un calendario di iniziative organizzate dall’associazione culturale “Il fischio”, in condivisione con i tre noti locali della zona, Maracaibo, Blazer e Smile. Una rassegna musicale che continua a colorare le serate estive di Cava d’Aliga, il tutto all’insegna del divertimento e della musica di qualità.

Sarà quindi una domenica tutta da vivere e da ballare nella meravigliosa cornice del lungomare cavadalgese, che tra musica ed attività culturali in sinergia con la comunità locale, sta facendo innamorare i tanti turisti e vacanzieri presenti in queste settimane nella costa marittima sciclitana. Il concerto degli “Anima Mediterranea” è ad ingresso gratuito e avrà inizio alle ore 21.30.