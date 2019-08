Dieta sana per perdere peso: ecco il menù per dimagrire in 6 giorni

La dieta sana per perdere peso e dimagrire fino a 2 kg dura 6 giorni e si basa su una grande varietà di alimenti. La dieta sana per dimagrire 2 kg in 6 giorni è facile da seguire in estate. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta sana per dimagrire fino a 2 kg in 6 giorni.

La colazione della dieta sana per perdere peso e dimagrire fino a 2 kg in 6 giorni deve essere ricca in quanto è considerato il pasto più importante della giornata. La colazione deve avere una buona componente proteica e una minima parte di carboidrati e zuccheri. Ecco un esempio della colazione di ogni giorno: 200 gr di latte (scremato, di soia o di riso), 30 gr di fette biscottate (in alternativa gallette, biscotti secchi, cereali), 30 gr di marmellata a ridotto zucchero, un caffè con un cucchiaino di zucchero. I pranzi saranno suddivisi in due pasti a base di carboidrati e quattro a base principalmente di proteine.

Ad esempio: il martedì e il giovedì sono previsti 60 gr di farro o riso con 60 gr di tonno in scatola al naturale, 120 gr di piselli in scatola, 80 gr di sgombro o 100 gr di gamberetti sgusciati. Il lunedì, mercoledì e venerdì si può scegliere tra 100 gr di bresaola, 100 di crescenza, 120 gr di tofu, 120 gr di ceci, 120 gr di uova o 100 gr di mozzarella. A cui si aggiungono 30 gr di gallette di riso o di cracker, 10 gr di olio evo e 150 di frutta. La cena prevede proteine per 6 giorni su 7, da scegliere tra: 200 gr di salmone, spigola, pesce spada o sogliola, 150 gr di burger vegetale, fesa di tacchino o petto di pollo.

I carboidrati concessi (gallette o cracker) sono 15 gr. Il venerdì è il giorno del minestrone di legumi con crostini integrali. Il sabato è il giorno della pizza e prevede un pranzo a base di 150 gr di petto di pollo, verdure in abbondanza e 15 gr di gallette di riso. La sera è concessa una pizza margherita o alle verdure. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, altre patologie alle donne in gravidanza.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata ovvero la dieta sana per perdere peso e dimagrire 2 kg in 6 giorni è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.