Whatsapp, un nuovo metodo per spiare legale e gratuito

Secondo alcuni utenti ci sarebbe un nuovo metodo che, anche se non permette di sapere cosa c’è nelle chat altrui, può controllare i movimenti. Con questo nuovo metodo potete scoprire quando un utente si connette o quando si disconnette precisamente. Si tratta di Whats Tracker, piattaforma di terze parti che permette di spiare i movimenti altrui.

Quest’app è in grado di conoscere il momento esatto in cui un utente entra o esce dalla chat. Dunque, chi la usa, selezionerà una persona da tracciare per tutto il giorno ed in questo modo potrà conoscerne ogni movimento. Anche quando cambierà immagine del profilo o magari stato: sarà tutto inscritto in un report. L’app è gratuita e soprattutto legale al 100%.