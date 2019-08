Aosto e le stelle cadenti, i consigli e gli eventi per ammiralre. Notti d’estate a ritmo di stelle e desideri: il mese di agosto 2019 è pronto per regalare come ogni anno un grande spettacolo a chi vorrà alzare gli occhi al cielo e perdersi tra le sue meraviglie.

Per chi volesse avventurarsi alla ricerca delle meteore e dei cieli stellati, Astronomitaly ha redatto una guida su quando e come godere al meglio di questo spettacolo naturale che ci regala il cielo estivo. Per vivere invece queste emozioni in compagnia e guidati da un esperto Astronomitaly ha organizzato numerose serate in diverse parti d’Italia da Nord a Sud, in stretta collaborazione con i partner locali. Ogni appuntamento si propone quale occasione per valorizzare le bellezze del territorio attraverso l’osservazione astronomica guidata, ad occhio nudo e con un telescopio professionale, in un connubio ideale con l’enogastronomia e la natura.

Eventi per ammirare le stelle con Astronomitaly in tutta l’Italia: Abruzzo: 8 Agosto | Pic Nic Astronomico al Castello di Semivicoli (CH). Basilicata: 11 Agosto | Notte di Stelle al Rifugio Montano La Caserma (PZ). Emilia Romagna: 13 Agosto | Serata (g)ASTRONOMICA: un viaggio fra le stelle all'Agriturismo L'Urteia (PC). Lazio: 10 Agosto | Luci e Stelle fra "I cieli più belli d'Italia" al Borgo di Labro (RI), 12 Agosto | Tarquinia Space Day a Civico Zero Resort (VT), 13 Agosto | Notte di Stelle al Casale di Martignano (RM). Piemonte: 9 Agosto | Spazio di...vino alla Cantina di Casorzo (AT).

Toscana: 10 Agosto | Notte di San Lorenzo a Petra (GR), 25 Agosto | Stelle e Vino alla Cantina Buccia Nera (AR). Trentino Alto Adige: 10 Agosto | Notte di San Lorenzo a Madonna di Campiglio (TN), 13 Agosto | Stars Night al Malghet Aut in Val di Sole (TN). Umbria : 9 Agosto | Cena con Esperienza Astronomica a Borgo San Faustino (TR), 10 Agosto | Grigliate Astronomiche al Castello di Petroia (PG), 11 Agosto | Notte di Stelle al Castello di Titignano (TR), 20 Settembre | Notte di Stelle a Tenuta del Perugino (PG). Veneto: 5 Settembre | Notte di Stelle sulle Dolomiti ad Ütia La Tambra (BL).