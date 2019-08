In vista dei concerti che si terranno nel Porto di Pozzallo, è stata modificata temporaneamente la circolazione in ambito portuale nei giorni di mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, a partire dalle ore 20.30.

Il Porto di Pozzallo ospiterà due attesi eventi, uno musicale e l’altro cabarettistico, organizzati e patrocinati dall’amministrazione comunale. Sono già iniziati i lavori per l’allestimento del palco in prossimità del piazzale antistante la locale Capitaneria di porto e, per l’occasione, al fine di tutelare gli aspetti di sicurezza e garantire lo svolgimento di tutte le attività portuali, il comandante del Porto di Pozzallo, capitano di fregata Pierluigi Milella ha emanato un’apposita ordinanza con la quale sono state temporaneamente modificate le regole di circolazione.

In particolare fino a venerdì 9 agosto prossimo, è stato vietato l’accesso, transito, sosta e/o fermata di persone e veicoli nell’area portuale antistante la banchina militare del Porto di Pozzallo, dove verrà allestito il palco delle manifestazioni. Fino alle ore 10:00 di venerdì 9 agosto 2019, la circolazione e la sosta temporanea di veicoli in ambito portuale avverrà secondo le modalità scaricabili dal link del sito istituzionale della Guardia Costiera. Durante gli orari degli spettacoli infine, l’ingresso nell’area portuale sarà consentito solamente a piedi e lo specchio acqueo antistante la banchina militare del Porto di Pozzallo dovrà essere utilizzato limitatamente per il tempo necessario all’ingresso ed uscita delle unità navali.