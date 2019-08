Marina Sport Week 2019 a Marina di Ragusa

Ha preso il via ieri l’edizione 2019 di Marina Sport Week, la manifestazione che proseguirà sino a domenica 11 agosto con ben dodici discipline di vario genere che consentiranno ai partecipanti di misurarsi tra di loro.

La kermesse ha preso il via in serata con il calcio in spiaggia a Laola beach. Un vero e proprio classico senza tempo che, infatti, ha fatto registrare numerose iscrizioni. La cornice della frazione rivierasca risulta essere l’ideale per manifestazioni del genere. Lo sanno bene gli organizzatori che, proprio per questo motivo, hanno fatto sì che il numero delle competizioni potesse concentrarsi in specifiche giornate. Come, ad esempio, accadrà con il calcetto 3vs3 che eccezionalmente si terrà in spiaggia, piuttosto che in piazza Malta, com’era stato annunciato, nella giornata di venerdì e sarà tutto concentrato nella data del 9 agosto.

“Abbiamo iniziato nella maniera migliore – sottolineano i promotori di Marina Sport Week – si registra grande entusiasmo e tanta voglia di fare. Oltre che grande interesse e curiosità da parte di tutti coloro che, durante la passeggiata serale, hanno avuto e avranno modo di ammirare le evoluzioni dei nostri atleti”. Questo il programma di oggi, martedì 6 agosto. Dalle 20 all’1, a Laola beach, spazio per gli appassionati di beach soccer che continueranno a confrontarsi con le meraviglie di questa disciplina. Mercoledì, alle 17, prenderà il via il torneo di scopone scientifico e alle 17, a Laola beach, è in programma il beach rugby.

Proseguiranno pure le competizioni di beach soccer a Laola beach con orari compresi tra le 20 e l’1.