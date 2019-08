Tumore colon retto o cancro dell'intestino, sintomi e segni evidenti

Il tumore colon retto, sintomi e segni evidenti. Il tumore colon retto noto anche come carcinoma del colon retto o cancro dell'intestino, è dovuto alla proliferazione incontrollata delle cellule della mucosa che riveste le pareti interne dell'organo.

Il tumore del colon retto è una neoplasia assai più diffusa di quanto molti ritengono. In Italia, negli ultimi anni sebbene il numero di casi è aumentato, la mortalità è diminuita. Lo sostiene l'Associazione italiana dei Registri Tumori (AIRT). Il calo di mortalità per il tumore del colon retto è dovuto a una migliore informazione, alla diagnosi precoce e ai continui progressi nella terapia. Ma come nasce il tumore del colon retto? La maggior parte dei tumori del colon retto deriva dalla trasformazione maligna dei polipi, piccole escrescenze di per sé benigne, che sono il risultato della proliferazione delle cellule della mucosa intestinale. Ma la probabilità che un polipo del colon si evolva verso una forma maligna di cancro è estremamente bassa.

Sia i polipi che il Tumore provocano raramente sintomi o segni evidenti: soltanto il 5% o poco più, dei polipi provocano un modesto sanguinamento che può essere rilevato con un esame delle feci. Nella maggior parte dei casi, i polipi possono essere facilmente individuati con una semplice endoscopia, un esame non doloroso che si è rivelato ormai l'arma più efficace per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del colon-retto. L'endoscopia (colonscopia) e il successivo esame istologico del materiale eventualmente prelevato durante l'esecuzione del test consentono infatti la sollecita rimozione chirurgica dei polipi di dimensioni “a rischio” e di quelli “sospetti”.

Complessivamente, i due esami associati, la ricerca del sangue occulto nelle feci e una colonscopia effettuata ogni dieci anni dopo i 50 anni di età, sono in grado di individuare tempestivamente i due terzi dei tumori.Ma quali sono i sintomi più comuni del tumore del colon retto? Tra i sintomi più comuni del colon retto ci sono altre patologie intestinali e possono comprendere: la presenza di sangue o muco nelle feci; alterazioni dell'alvo con comparsa di diarrea o stitichezza; sensazione di evacuazione incompleta dopo lo svuotamento dell'intestino; dolore o fastidio; perdita di peso inspiegabile; stanchezza pronunciata; anemia altrimenti inspiegabile; noduli addominali palpabili.Il tumore colon retto, sintomi e fattori psicologici.

