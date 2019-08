Dieta dell'ultimo minuto per dimagrire velocemente

La dieta dell’ultimo minuto può far dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. La dieta dell’ultimo minuto prevede 900 calorie al giorno e non può essere seguita oltre i 3 giorni e senza aver chiesto il parere del medico.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dell’ultimo minuto per dimagrire 2 kg in 3 giorni. Primo giorno: colazione con mezzo pompelmo; tè o caffè. Pranzo: un uovo sodo o alla coque; una fetta sottile di pane integrale tostato; tè o caffè. Cena: un bicchiere di spremuta d’arancia o di succo di pomodoro; caffè oppure orzo. Secondo giorno: colazione con 200 gr. di manzo o vitello alla griglia; 50 gr. di spinaci o fagiolini conditi con limone o aceto balsamico; uno yogurt magro, un caffè o una tazza di tè verde. Pranzo: 100 gr. di petto di pollo ai ferri, una porzione di spinaci o cavolfiori al vapore,e insalata mista e un caffè o una tazza di tè verde. Cena: 80 gr. di prosciutto crudo sgrassato o brasaola, fagiolini conditi con un cucchiaino di olio, 50 gr. di verza cruda tritata condita con succo di limone, uno yogurt magro e un caffè o una tazza di tè verde.

Terzo giorno: colazione con 150 gr. di pesce al cartoccio o di carne magra ai ferri; verdure crude o grigliate a volontà; 2 albicocche; una tazza di tè verde. Pranzo: 100 gr. di carne magra ai ferri; insalata mista a volontà, una pesca e una tazza di tè verde. Cena:150 gr. di tacchino ai ferri, verdure crude o grigliate a volontà; una mela; una tazza di tè verde. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico.

Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, altre patologie alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.