Dieta ipocalorica 1200 calorie per dimagrire ad agosto

La dieta ipocalorica da 1200 calorie per dimagrire ad agosto può far perdere peso fino a 2 kg in 5 giorni. La dieta ipocalorica da 1200 calorie è una dieta facile da seguire in estate, ricca di frutta e verdura fresca. Lo schema dietetico della dieta ipocalorica da 1200 calorie è semplice.

Ma vediamo in un esempio di menù di un giorno cosa si mangia nella dieta ipocalorica da 1200 calorie per dimagrire ad agosto e perdere peso fino a 2 kg in 5 giorni. Colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato o un succo di arancia e due fette biscottate integrali. Spuntino: uno yogurt magro e un frutto di stagione. Pranzo: una porzione di pasta integrale con verdure e un frutto di stagione. Merenda: un frutto di stagione. Cena: passato di verdure, carne bianca o pesce alla grilia e una macedonia senza zucchero. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico.

Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, altre patologie alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.