Dieta, ananas ogni giorno per dimagrire: menù

Ananas ogni giorno per dimagrire e perdere peso senza stress. La dieta dell’ananas settimanale è ipocalorica e facile da seguire soprattutto in estate. La dieta dell’ananas è fresca ed estiva. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dell’ananas per dimagrire in una settimana.

Ecco lo schema completo, giorno per giorno con ananas per dimagrire in 7 giorni. Lunedì: colazione con uno yogurt con un kiwi a pezzetti. Spuntino: due fette di ananas fresco. Pranzo: due uova sode con verdure a vapore e una fettina di pane integrale. Merenda: due fette di ananas. Cena: minestrone di verdure, una porzione di pesce al forno e una spremuta di arancia o pompelmo. Martedì: colazione con due fette grandi di pane integrale tostato con un velo di marmellata di arance amare. Spuntino: una macedonia senza aggiunta di zucchero. Pranzo: pesce alla griglia, insalata verde mista e una fettina di pane integrale. Merenda: due fette di ananas. Cena: gamberoni con verdure al vapore e una mela.

Mercoledì: colazione con uno yogurt con pezzi di ananas. Spuntino: una mela. Pranzo: una porzione di petto di pollo alla griglia, spinaci al vapore e due gallette di riso. Merenda: una macedonia senza zucchero. Giovedì: colazione con due fette grandi di pane integrale tostato con due cucchiai di marmellata di albicocche.Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: prosciutto crudo sgrassato, carote al vapore e una fettina di pane integrale. Merenda: una pera. Cena: petto di pollo alla griglia, insalata mista e due fette di ananas. Venerdì: colazione con uno yogurt scremato al caffè e due biscotti integrali. Spuntino: una mela o una spremuta di arancia. Pranzo: tonno, insalta mista e due fette di ananas. merenda: una pera e due noci. Cena: zuppa di verdure e insalata mista.

Sabato: colazione con una spremuta di arancia e una fetta di pane integrale con poca marmellata. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: riso in bianco e ananas fresco.Merenda: due fette di ananas.Cena: passato di verdure, pesce al forno e insalata mista. Domenica: colazione con un kiwi, una spremuta di arancia e due fette di ananas. Spuntino: uno yogurt magro. Pranzo: sogliola o altro pesce con un’insalata verde mista e una fettina di pane integrale. Merenda: due fette di ananas. Cena: straccetti di manzo alla griglia e melanzane cotte al forno.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, altre patologie alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.