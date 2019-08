Il forte maltempo sferza Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Da oggi una lieve perturbazione favorira' fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi, sui settori alpini con possibilita' di estendersi anche alle pianure limitrofe. La Protezione Civile d'intesa ha emesso un avviso che prevede, dal tardo pomeriggio di oggi, rovesci e temporali su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per le giornate di oggi e domani l'allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia. Valutata, inoltre, allerta gialla, per la giornata di domani, su parte di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e sull'intero territorio di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

(ITALPRESS)